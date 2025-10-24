Torna l’ora solare | ecco quando dovremo spostare le lancette indietro di un’ora

Quando cambia l'orario. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 si tornerà all' ora solare. Il cambio scatterà alle 3 di domenica, quando le lancette dovranno essere riportate indietro di un'ora, segnando di nuovo le due. Questo significa che si dormirà un'ora in più. I dispositivi digitali, come smartphone e computer, si aggiorneranno automaticamente, mentre per gli orologi analogici sarà necessario regolare manualmente l'orario. L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo, quando tornerà l'ora legale: nel 2026, il passaggio avverrà nella notte tra il 28 e il 29 marzo.

