Torna l’ora solare | ecco quando dovremo spostare le lancette indietro di un’ora

Dayitalianews.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quando cambia l’orario. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 si tornerà all’ ora solare. Il cambio scatterà alle 3 di domenica, quando le lancette dovranno essere riportate indietro di un’ora, segnando di nuovo le due. Questo significa che si dormirà un’ora in più. I dispositivi digitali, come smartphone e computer, si aggiorneranno automaticamente, mentre per gli orologi analogici sarà necessario regolare manualmente l’orario. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo, quando tornerà l’ora legale: nel 2026, il passaggio avverrà nella notte tra il 28 e il 29 marzo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

