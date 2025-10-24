Torna l’ora solare | ecco quando bisogna spostare le lancette

Nel weekend tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, il nostro paese si prepara a tornare all’ora solare. Alle ore 3:00 di quella notte, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2:00 L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Torna l’ora solare: ecco quando bisogna spostare le lancette

Altri contenuti sullo stesso argomento

Buio presto ma un'ora di sonno in più: torna l'ora solare Tic-Tac. Il tempo scorre e sta per avvinarci il consueto appuntamento semestrale con lo spostamento delle lancette, anche se, a dirla tutta, ormai nella maggior parte dei casi non avviene più manualment - facebook.com Vai su Facebook

A fine ottobre torna l'ora solare. Ecco quando tirare indietro le lancette. E come affrontare il cambio dell'ora - X Vai su X

Quando torna l’ora solare? Ecco la data in cui bisogna spostare le lancette indietro di un’ora - Un'ora di sonno in più ma meno luce la sera: ecco cosa cambia con il ritorno all'ora solare e perché diversi Paesi vogliono abolire il cambio ora ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

A fine mese torna l'ora solare: ecco quando scatta il cambio di orario - E complici, anche, le ore di luce che diminuiranno sensibilmente fino al solstizio d'inverno, avremo giornate sempre più corte. Riporta milanotoday.it

Quanto torna l'ora solare e perché quest'anno è un po' in anticipo - Il cambio dell'ora solare scatterà esattamente nella notte a cavallo tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. Si legge su gazzetta.it