Torna l’incubo dei furti Raid in case garage e auto
L’emergenza furti torna prepotentemente in primo piano a Ravenna. Nelle ultime quarantotto ore, una serie di episodi ha colpito diversi quartieri della città e alcune frazioni, con una concentrazione particolare nella zona Stadio e lungo l’asse di via Dismano. Le segnalazioni, rilanciate dalle pagine e chat del gruppo SOS Ravenna Sicurezza, delineano un quadro di crescente allarme. In via Tommaso Gulli, nella notte, ignoti hanno sfondato la porta di un garage privato. Poche ore dopo, a San Zaccaria, un uomo incappucciato ha praticato un buco nell’ingresso del Dismano Pub 549, rubando la cassa prima di fuggire a bordo di un’auto grigia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
