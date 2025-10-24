Torna l’horror al Castello di Nardò | misteri intrighi e paura nei sotterranei dell’Acquaviva

Lecceprima.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il quarto anno consecutivo, il Castello Acquaviva di Nardò si trasforma nel palcoscenico di un’esperienza immersiva e adrenalinica che promette brividi e suggestioni. Dal 31 ottobre al 2 novembre, torna in scena l’attesissimo spettacolo horror firmato dall'associazione Visit Apulia, un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Torna a splendere il castello Poggio Diana nell'Agrigentino - Il Castello di Poggio Diana, a Ribera (Agrigento), costruito dai Normanni nel dodicesimo secolo è pronto per diventare un polo culturale d'eccellenza e un luogo al centro dei percorsi di visita di ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Torna L8217horror Castello Nard242