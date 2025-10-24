Torna l' evento di ' Halloween' nel Quartiere Crocetta sfilata in maschera dal Bar Lime

Modenatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarta edizione per la Festa di Halloween alla Crocetta di Modena. Anche quest'anno il 31 ottobre si rinnoverà la sfilata di maschere che animerà il quartiere per accompagnare i più piccoli nel tradizionale 'dolcetto o scherzetto' di casa in casa. La partenza del corteo di Halloween è alle 17 dal. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

torna evento halloween quartiereAnimazione, musica e spettacoli animano la Festa di Halloween al quartiere Dismano - Domenica 26 ottobre il quartiere Dismano si prepara a far vivere una giornata da brivido con la quinta edizione della festa di Halloween, un pomeriggio ricco di iniziative aperte a tutti e proposto da ... Riporta cesenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Evento Halloween Quartiere