Torna la rassegna Bussolengo a Teatro con spettacoli per tutte le età | Un punto di riferimento per la nostra comunità

Torna la rassegna Bussolengo a Teatro con spettacoli per tutte le età
Torna a Bussolengo la nuova edizione di “Bussolengo a Teatro”, la rassegna che dal 24 ottobre 2025 al 6 marzo 2026 animerà il Teatro di Santa Maria Maggiore nel cuore di Bussolengo in Piazza Nuova 3, con un ricco calendario di spettacoli dedicati sia agli adulti che ai più piccoli, alcuni dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it
