Torna la rassegna Bussolengo a Teatro con spettacoli per tutte le età | Un punto di riferimento per la nostra comunità

Veronasera.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Bussolengo la nuova edizione di “Bussolengo a Teatro”, la rassegna che dal 24 ottobre 2025 al 6 marzo 2026 animerà il Teatro di Santa Maria Maggiore nel cuore di Bussolengo in Piazza Nuova 3, con un ricco calendario di spettacoli dedicati sia agli adulti che ai più piccoli, alcuni dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Torna Rassegna Bussolengo Teatro