Torna in guardaroba il tessuto gessato per lei

S otto forma di blazer, di gilet, completo donna e anche abito: il gessato torna nel guardaroba femminile dell’Autunno-Inverno 2025. Da sfoggiare in ufficio, ma anche come ottima alternativa per cerimonia e laurea. Blazer gessato: cinque idee di outfit per abbinarlo in autunno X Leggi anche › Il look del giorno, con l’abito di pelle midi: il nuovo classico contemporaneo Il tessuto gessato dimostra di sapere variare nel genere, passando dallo sporty al sartoriale, dal maschile al femminile. Ma rimane federe alle sue originali cromie definite dalla raffinata combinazione di una tonalità scura accostata al bianco. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Torna in guardaroba il tessuto gessato (per lei)

News recenti che potrebbero piacerti

"HALLOWEEN PARTYOX" Venerdi' 31 ottobre 2025, dalle 21:00 alle 24:00, torna la serata dedicata ai ragazzi under 18 all'Ox Centro Giovani! In console: Dj Montana Interviste Ingresso: 10 € con consumazione inclusa Guardaroba: 1 € N - facebook.com Vai su Facebook

Sofisticato, elegante e perfetto in ogni occasione, il completo gessato è il must del guardaroba dell'autunno inverno - Sofisticato, elegante e perfetto in ogni occasione, il completo gessato è il must del guardaroba dell'autunno inverno ... Segnala vogue.it