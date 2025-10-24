Torna il Mercatino di Spazio4 | libri musica e laboratori per tutte le età

Ilpiacenza.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna domenica 26 ottobre dalle ore 9 alle 17, dopo la sosta estiva, l’appuntamento mensile con il Mercatino di Spazio4 in via Manzoni 21: banchetti di riuso, mercatino dei bambini, musica e laboratori gratuiti, e non solo.A questa nuova edizione del Mercatino, infatti, si aggiunge il Festival. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

