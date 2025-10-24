Torna dopo 39 anni il derby Ascoli-Samb mobilitati 300 agenti

AGI - Un derby sentitissimo che torna dopo 39 anni si è trasformato in un incubo per la gestione dell'ordine pubblico:  Ascoli-Sambenedettese, partita valevole per il  Girone B della Serie C  in programma domenica allo  Stadio Del Duca, sarà presidiato da  300 agenti  con un piano di sicurezza degno della visita di Stato di un leader controverso. Martedì scorso è stato deciso di vietare la trasferta di appena 30 chilometri ai  supporter rossoblù  e gli stessi tifosi dell' Ascoli Calcio  potranno accedere allo stadio solo se abbonati o titolari della  fidelity card. Per i biglietti rimanenti -  3mila tagliandi polverizzati in un quarto d'ora  - la vendita è stata limitata a determinati Comuni della  Provincia di Ascoli Piceno, dopo una sorta di  mappatura del tifo  con cui sono stati esclusi i 'feudi' della Samb. 🔗 Leggi su Agi.it

