torna dopo 39 anni il derby ascoli samb mobilitati 300 agenti

AGI - Un derby sentitissimo che torna dopo 39 anni si è trasformato in un incubo per la gestione dell'ordine pubblico: Ascoli-Sambenedettese, partita valevole per il Girone B della Serie C in programma domenica allo Stadio Del Duca, sarà presidiato da 300 agenti con un piano di sicurezza degno della visita di Stato di un leader controverso. Martedì scorso è stato deciso di vietare la trasferta di appena 30 chilometri ai supporter rossoblù e gli stessi tifosi dell' Ascoli Calcio potranno accedere allo stadio solo se abbonati o titolari della fidelity card. Per i biglietti rimanenti - 3mila tagliandi polverizzati in un quarto d'ora - la vendita è stata limitata a determinati Comuni della Provincia di Ascoli Piceno, dopo una sorta di mappatura del tifo con cui sono stati esclusi i 'feudi' della Samb. 🔗 Leggi su Agi.it

