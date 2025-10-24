Torna ’Colline in Bolle’ Domani e domenica a Villa Mirra a Cavriana

Paesaggio particolare, nella terra di mezzo tra l’Alto Mantovano e il Bresciano. E location di prestigio, come può esserlo una residenza di origini cinquecentesche – Villa Mirra a Cavriana – che ha sempre ospitato personaggi illustri, tra gli altri i francesissimi Napoleone e Charles De Gaulle. Insomma, il posto ideale dove organizzare una grande kermesse – ’ Colline in Bolle ’ – dedicata alle bollicine prodotte nelle terre elette della Lombardia attraverso il Metodo Classico, ovvero la rifermentazione in bottiglia. E quello che andrà in scena tra domani (15-20) e domenica (14-19.30) è una manifestazione che ha il merito di essere rappresentativa delle tante anime della viticoltura regionale, anche grazie alla presenza di una cinquantina di cantine e alla disponibilità per gli operatori e gli appassionati di un centinaio di etichette che celebrano le denominazioni più iconiche, come le Docg dell’Oltrepò Pavese e della Franciacorta, le Doc del Garda e della Lugana e le Igt delle Alpi Retiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

