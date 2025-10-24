Torna ' Alla scoperta del frantoio' con Tata Nanù e la Fucina di Leonardo a Caprona

Torna “Alla scoperta del frantoio”: laboratorio per bambini e famiglie al Frantoio del Monte PisanoDopo il successo della prima giornata e le numerose richieste di replica, sabato 8 novembre alle ore 15:30 torna “Alla scoperta del Frantoio”, il laboratorio didattico immersivo dedicato ai bambini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

