Torna a casa e trova l' ex più volte diffidato | arrivano i carabinieri e lui li aggredisce

Rientrando in casa ha trovato il suo ex compagno che dormiva sul divano, nonostante lei, per i maltrattamenti subiti, lo avesse più volte diffidato a tornare nel suo appartamento. Un episodio accaduto ad Aprilia e finito con l'arresto in flagranza dell'uomo, 44enne di Nettuno, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

