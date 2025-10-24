Torino maxi sequestro di prodotti ' Made in Italy' falsi ritrovati 5,5mln di accessori auto e moto valore di circa 90mln € - VIDEO
L’indagine ha smascherato una vasta rete di distribuzione di accessori e dispositivi di protezione di origine estera che venivano spacciati per prodotti italiani grazie a confezioni e marchi ispirati al tricolore e a nomi che evocavano l’italianità Oltre 5,5 milioni di articoli, tra cui 144mi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
