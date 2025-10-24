Torino maxi sequestro contro il falso Made in Italy | 5,5 milioni di accessori moto-auto

Tgcom24.mediaset.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati milioni di articoli falsamente etichettati. Il valore complessivo dei beni sequestrati è stimato in oltre 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

torino maxi sequestro contro il falso made in italy 55 milioni di accessori moto auto

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, maxi sequestro contro il falso "Made in Italy": 5,5 milioni di accessori moto-auto

