Torino-Genoa domenica 26 ottobre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici
Il Torino ospita il Genoa nella giornata 8 del campionato di Serie A con la speranza di dare seguito alla bella vittoria della settimana scorsa sul Napoli. I granata proveranno ad approfittare del secondo turno di fila tra le mura amiche per migliorare ulteriormente una classifica che ad oggi non è ancora soddisfacente. La formazione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
SERIE A Matchday 8 schedule this weekend features a big match between Napoli and Inter Milan ? #football #SerieA #ACMilan #pisa #napoli #InterMilan #Udinese #lecce #atlanta #Cremonese #torino #Genoa #verona #cagliari #sassuolo #ASRoma #b - facebook.com Vai su Facebook
#Torino,non bisogna sbagliare #Genoa e #Pisa Due gare che possono essere un crocevia per la stagione: servono punti #ToroNews #TorinoFC #Torino ? Qui per l'approfondimento - X Vai su X
Pronostico Torino-Genoa 26 Ottobre 2025: Baroni vuole continuità - Genoa, match di Serie A in programma domenica 26 ottobre alle 12:30: scopri le quote, le migliori opzioni di scommesse e l'atmosfera al Grande Torino, con due squadre i ... Scrive bottadiculo.it
Torino-Genoa | Tremila tifosi seguiranno il Grifone. Ecco club che organizzano pullman - Per la trasferta di domenica 26 ottobre a Torino, ci sarà l'ennesima mobilitazione di tifosi rossoblù. Riporta buoncalcioatutti.it
Genoa, verso il Torino: Stanciu ancora a parte, ma un attaccante recupera… - Terza seduta di allenamento della settimana in casa Genoa: Patrick Vieira sta preparando la gara di domenica 26 ottobre alle 12:30 contro il Torino. Segnala msn.com