Torino | Gdf sequestra 5,5 mln accessori moto e auto contraffatti
Sotto sequestro oltre 5,5 milioni di prodotti, tra cui 144 mila caschi per moto e bici, con indicazioni false sull’origine e la provenienza italiana del prodotto e destinati alla vendita sia sul mercato italiano che all’estero. Il controvalore commerciale dei prodotti sequestrati è stato stimato in oltre 90 milioni di euro. All’opera i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Torino, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, nell’ambito di un’attività investigativa in materia di contrasto al fenomeno delle frodi nel settore degli accessori per moto e auto, a tutela del made in Italy. 🔗 Leggi su Lapresse.it
