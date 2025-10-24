Topi d’auto alla casetta dell’acqua allarme a Caronno

Ilnotiziario.net | 24 ott 2025

Alla frazione Bariola di Caronno Pertusella c’è preoccupazione per i furti ai danni degli automobilisti che si fermano alla casetta dellacqua. Un luogo abituale per molte famiglie della zona, diventato però bersaglio di ladri pronti ad approfittare di ogni distrazione. L’ultimo episodio è una borsa sparita da un’auto parcheggiata nei pressi dell’erogatore. Il furto è . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

