Tony Maiello da urlo Carmen Di Pietro pericolo pubblico | le pagelle di Tale e Quale Show

Roma, 24 novembre 2025 – Le pagelle della quinta puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 24 ottobre in Prima serata su Raiuno raccontano dieci esibizioni, alcune delle quali decisamente improbabili. E’ il caso dell’Orietta Berti proposta da Carmen Di Pietro. Un’esibizione, come di consueto, disastrosa quella proposta dalla vedova di Sandro Paternostro. Un’esibizione che continua ad accendere un faro sulla domanda esistenziale: che senso ha una concorrente di questo genere all’interno di un talent show? Il contenuto delle sue esibizioni è prevedibilissimo ad ogni puntata e anche nella quinta di Tale e Quale il copione non è stato differente: stonature e una performance a dir poco imbarazzante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tony Maiello da urlo, Carmen Di Pietro pericolo pubblico: le pagelle di Tale e Quale Show

