Inter News 24 L’ex attaccante, Luca Toni, ha voluto dire la sua su Inter, Napoli e Milan e sulle squadre in lotta per lo scudetto in Serie A. L’ex campione del mondo Luca Toni ha offerto la sua visione sulla lotta Scudetto durante l’ultima puntata del podcast Aura Sport. Secondo l’ex centravanti, l’ Inter e il Napoli dispongono di rose tecnicamente superiori a quella del Milan. Tuttavia, ha ricordato come negli ultimi anni non sempre la squadra più forte sulla carta abbia poi vinto il campionato. Per questo, Toni ritiene che il Milan possa recitare un ruolo da protagonista. Ha elogiato il lavoro del tecnico rossonero (Massimiliano Allegri, ndr), definendolo “quadrato” e abile nell’ottenere il massimo dal materiale a disposizione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Toni sulla lotta scudetto: «Inter e Napoli le più forti ma quell’altra squadra può farcela»

