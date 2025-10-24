Tonali Newcastle rinnovo fino al 2029 con gli ingles | arriva l’annuncio di Howe che gela i sogni di quel top club di Serie A

Calcionews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tonali Newcastle: gli inglesi blindando l’ex Milan: rinnovo fino al 2029, l’annuncio di Howe spegne le speranze della Juventus Adesso è ufficiale: Sandro Tonali ha prolungato il suo contratto con il Newcastle fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. La conferma è arrivata direttamente dal tecnico Eddie Howe, alla vigilia della sfida contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

