Tonali Newcastle rinnovo fino al 2029 con gli ingles | arriva l’annuncio di Howe che gela i sogni di quel top club di Serie A

Tonali Newcastle: gli inglesi blindando l'ex Milan: rinnovo fino al 2029, l'annuncio di Howe spegne le speranze della Juventus Adesso è ufficiale: Sandro Tonali ha prolungato il suo contratto con il Newcastle fino al 2029, con opzione per un'ulteriore stagione. La conferma è arrivata direttamente dal tecnico Eddie Howe, alla vigilia della sfida contro il .

