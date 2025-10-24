Tonali Juve il rinnovo col Newcastle è realtà! L’annuncio di Howe svela il futuro dell’obiettivo bianconero cosa è successo

Tonali Juve, è reale il rinnovo col Newcastle! Annuncio del tecnico Howe sul futuro del centrocampista accostato ai bianconeri, cosa è accaduto. Ora è ufficiale: Sandro Tonali ha rinnovato il suo contratto con il Newcastle. A confermare la notizia, che circolava da giorni, è stato direttamente il tecnico dei Magpies, Eddie Howe, alla vigilia della sfida contro il Fulham. Un prolungamento fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione, che blinda il centrocampista italiano e complica i piani delle sue pretendenti, Juve in primis. Howe conferma: “Rinnovo fino al 2029, gesto di grande carattere”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juve, il rinnovo col Newcastle è realtà! L’annuncio di Howe svela il futuro dell’obiettivo bianconero, cosa è successo

