Tommaso Paradiso annuncia Casa Paradiso | nuovo album in uscita il 28 novembre
Tommaso Paradiso annuncia "Casa Paradiso", il nuovo attesissimo progetto discografico del cantautore romano, in uscita venerdì 28 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Columbia RecordsSony Music Italy, già disponibile in preorder. Anticipato da un trailer cinematografico ed emozionale che con le iconiche voci calcistiche di Fabio Caressa e Beppe Bergomi ne ha svelato titolo e release date, l'annuncio ufficiale del disco e della tracklist arriva a poche settimane dall'uscita del primo singolo estratto "Lasciamene un po'" – ai vertici delle classifiche radio, tra i brani più trasmessi del momento – e dall'annuncio del tour nei palasport che nella primavera del 2026 toccherà tutta Italia.
