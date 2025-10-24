Tommaso Paradiso annuncia Casa Paradiso | nuovo album in uscita il 28 novembre

Il cantautore romano presenta “Casa Paradiso”, il nuovo disco in uscita il 28 novembre 2025 per Columbia RecordsSony Music. Tommaso Paradiso – Ph. Ilaria Ieie Tommaso Paradiso annuncia “Casa Paradiso”, il nuovo attesissimo progetto discografico del cantautore romano, in uscita venerdì 28 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Columbia RecordsSony Music Italy, già disponibile in preorder. Anticipato da un trailer cinematografico ed emozionale che con le iconiche voci calcistiche di Fabio Caressa e Beppe Bergomi ne ha svelato titolo e release date, l’annuncio ufficiale del disco e della tracklist arriva a poche settimane dall’uscita del primo singolo estratto “Lasciamene un po’” – ai vertici delle classifiche radio, tra i brani più trasmessi del momento – e dall’annuncio del tour nei palasport che nella primavera del 2026 toccherà tutta Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

