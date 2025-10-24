Tma ufficiale l' ingresso di Invitalia
Si è concluso il percorso di definizione dell’assetto societario della TMA, così come previsto dal piano industriale. L’operazione è stata realizzata con il Fondo Salvaguardia Imprese, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, che entra in questo modo nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Varesina Academy, ufficiale l'ingresso del Settimo Milanese La società rossoblù sbarca a Milano rafforzando la rete di collaborazioni grazie a un dialogo proficuo con il presidente del Settimo Alberto Albertani: tassello strategico nel percorso di crescita - facebook.com Vai su Facebook