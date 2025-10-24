Tiziano Ferro | undici nuove canzoni per raccontare due anni di dolore
Ha scelto la strada della verità Tiziano Ferro nelle canzoni del nuovo album «Sono un grande». Undici canzoni dure nate dopo i due anni più difficili della sua vita, come ha raccontato nei giorni scorsi al Corriere della Sera parlando del divorzio dal compagno Viktor, della gestione dei due figli (Margherita e Andrés) che vivono in America, delle insicurezze, del cambio di casa discografica (adesso incide per la Sugar) e del nuovo management. «Sono stati due anni disastrosi tra terapia di coppia, paure, attacchi di panico. Ho deciso di non portare via dagli Stati Uniti i miei due figli, ma l’America è un luogo alienante». 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il nuovo album di Tiziano Ferro, racconta il divorzio e le insicurezze. "Sono Un Grande", con la nuova casa discografica Sugar #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Tiziano Ferro ha confermato che NON parteciperà la Festival di Sanremo 2026. Fonte: Il Messaggero - X Vai su X
Tiziano Ferro: undici nuove canzoni per raccontare due anni di dolore - verità che parla di divorzio, figli, problemi alla voce e attacchi di panico ... Come scrive panorama.it
Tiziano Ferro volta pagina con il nuovo album "Sono un Grande": l'intervista a Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tiziano Ferro volta pagina con il nuovo album 'Sono un Grande': l'intervista a Sky TG24 ... Segnala tg24.sky.it
Il ritorno di Tiziano Ferro, fra tempeste e rinascite - Leggi la recensione di SONO UN GRANDE di Tiziano Ferro e gli altri nostri giudizi sulle nuove uscite discografiche su Rockol ... Scrive rockol.it