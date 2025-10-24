Ha scelto la strada della verità Tiziano Ferro nelle canzoni del nuovo album «Sono un grande». Undici canzoni dure nate dopo i due anni più difficili della sua vita, come ha raccontato nei giorni scorsi al Corriere della Sera parlando del divorzio dal compagno Viktor, della gestione dei due figli (Margherita e Andrés) che vivono in America, delle insicurezze, del cambio di casa discografica (adesso incide per la Sugar) e del nuovo management. «Sono stati due anni disastrosi tra terapia di coppia, paure, attacchi di panico. Ho deciso di non portare via dagli Stati Uniti i miei due figli, ma l’America è un luogo alienante». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tiziano Ferro: undici nuove canzoni per raccontare due anni di dolore