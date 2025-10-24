Tiziano Ferro rinascita dopo il dolore | Sono un grande l’album che invita a celebrare se stessi

Da un divorzio tormentato alla luce dell’ironia e della tenacia: Tiziano Ferro trasforma le ferite in un disco liberatorio. “Sono un grande” è l’album uscito oggi, un viaggio intimo e universale tra profondità emotiva, vitalità e autocelebrazione. “L’ironia è essenziale – spiega l’artista a la Repubblica – per spingere se stessi e gli altri a diventare la versione migliore. È un mantra per valorizzare i nostri meriti, la tenacia, la fortuna: rimettiamo al centro l’essere umano”.Ferro si mette a nudo senza filtri, parlando di tutti noi: “La musica è salvezza vera, non un modo di dire. Offre una porta verso la pace, contro degrado più subdoli della morte fisica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Tiziano Ferro, rinascita dopo il dolore: “Sono un grande”, l’album che invita a celebrare se stessi

