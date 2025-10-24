Titus O’Neil non esclude un ritorno sul ring in WWE | Sono pronto se serve

Titus O’Neil è conosciuto oggi come Ambasciatore Globale della WWE, ma i fan non hanno dimenticato i suoi giorni da lottatore. Dopo anni lontano dal ring, l’ex campione di coppia della WWE ha finalmente parlato apertamente della possibilità di un ritorno in azione. Durante un’intervista a TMZ Inside the Ring, O’Neil ha chiarito che non esclude un ritorno, anche se tutto dipende dalle circostanze e, soprattutto, dall’interesse della WWE: “È sicuramente una possibilità. Ma, ancora una volta, tutto dipende dalla situazione — se la compagnia vuole che io lo faccia o meno. Dovrebbe essere lo scenario giusto perché accada. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

