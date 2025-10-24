Titolare ditta nel napoletano precipita da 7 metri in cantiere e muore

Incidente sul lavoro mortale, questa mattina, a San Vitaliano, nel Napoletano, dove un uomo di 68 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di sette metri. I carabinieri della stazione di San Vitaliano e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Ponte delle Tavole. A perdere la vita è stato il titolare di una ditta edile, caduto mentre era in corso un sopralluogo in un cantiere nell'area di un distributore di carburante: l'uomo é precipitato da oltre 7 metri ed è morto sul colpo. Sono in corso indagini per fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

titolare ditta nel napoletano precipita da 7 metri in cantiere e muore

