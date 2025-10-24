Titolare della ditta cade dall' impalcatura | morto sul colpo

Napolitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tagedia a San Vitaliano, dove un uomo, Vincenzo Bolero, ha perso la vita per un incidente sul lavoro. Questa mattina, i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del Nucleo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in Via ponte delle Tavole per un incidente mortale sul lavoro. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it



