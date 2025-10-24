Titolare della ditta cade dall' impalcatura | morto sul colpo
Tagedia a San Vitaliano, dove un uomo, Vincenzo Bolero, ha perso la vita per un incidente sul lavoro. Questa mattina, i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del Nucleo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in Via ponte delle Tavole per un incidente mortale sul lavoro. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Chi era Marco Veronese? L'uomo era titolare di una ditta di videosorveglianza. Separato, viveva con i genitori pensionati nella stessa via nella quale è stato ucciso. L'ipotesi è che si sia trattato di un agguato. Killer ancora in fuga
Il momento inaugurale sabato mattina, 4 ottobre 2025, alla presenza del Sindaco, degli amministratori comunali e del titolare della nuova ditta gestore "Progetto Salute".
Operaio cade dal ponteggio e si rompe entrambi i polsi: chiesta sanzione di 2.000 euro per il titolare della ditta affidataria dei lavori - È questa la richiesta presentata oggi, 13 ottobre, dalla sostituta procuratrice Chiara Canepa per il titolare della ditta di escavazioni a ...
Cade in una buca in officina. Il titolare viene assolto - Un infortunio sul lavoro in officina con il titolare processato per lesioni colpose, con una causa penale che si è protratta dal 2020 ad oggi.
Castel Vittorio, artigiano precipitato dal tetto del Comune: il titolare della ditta indagato per omicidio colposo - Castelvittorio – C'è un indagato per l'omicidio colposo di Massimiliano Bona, l'elettricista sanremese di 55 anni precipitato venerdì mattina dal tetto del municipio di Castelvittorio mentre stava ...