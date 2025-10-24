Titanic una scena iconica tra Jack e Rose stava per essere tagliata | I produttori non ne capivano il valore

Nel suo memoir postumo, il produttore Jon Landau ha raccontato alcuni gustosi retroscena della lavorazione del colossal di James Cameron. si torna a parlare del Titanic, uno dei film più amati, ma anche una delle produzioni più chiacchierate di sempre. La lavorazione del colossal di James Cameron è stata complessa e avventurosa. A raccontare un gustoso retroscena su una delle scene più iconiche che vede coinvolti Jack e Rose è lo stesso produttore, il compianto Jon Landau, svelando che il momento in questione ha rischiato di essere tagliato perché il team produttivo non lo riteneva appropriato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Titanic, una scena iconica tra Jack e Rose stava per essere tagliata: "I produttori non ne capivano il valore"

Altre letture consigliate

Sapevi che in Titanic la scena in cui Jack (Leonardo DiCaprio) disegna Rose (Kate Winslet) è stata realizzata… dallo stesso James Cameron? ? Il regista infatti ha deciso di disegnare lui stesso Rose, per dare autenticità e intensità alla scena. Quindi - facebook.com Vai su Facebook

Titanic, una scena iconica tra Jack e Rose stava per essere tagliata: "I produttori non ne capivano il valore" - Nel suo memoir postumo, il produttore Jon Landau ha raccontato alcuni gustosi retroscena della lavorazione del colossal di James Cameron. Secondo movieplayer.it

Jack poteva salvarsi? Il dibattito eterno sulla porta di Titanic - È una delle domande più iconiche della storia del cinema: Jack Dawson poteva salvarsi salendo sulla porta insieme a Rose? Lo riporta 105.net

Pamela Anderson e Liam Neeson come Rose e Jack, la coppia ricrea la scena del Titanic. Ma qualcosa va storto: «Avevo paura cadesse» - L'amore non conosce età: Liam Neeson, 73 anni, e Pamela Anderson, 58, sono la coppia dell'estate 2025. Scrive leggo.it