Titanic una scena iconica tra Jack e Rose stava per essere tagliata | I produttori non ne capivano il valore

Movieplayer.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo memoir postumo, il produttore Jon Landau ha raccontato alcuni gustosi retroscena della lavorazione del colossal di James Cameron. si torna a parlare del Titanic, uno dei film più amati, ma anche una delle produzioni più chiacchierate di sempre. La lavorazione del colossal di James Cameron è stata complessa e avventurosa. A raccontare un gustoso retroscena su una delle scene più iconiche che vede coinvolti Jack e Rose è lo stesso produttore, il compianto Jon Landau, svelando che il momento in questione ha rischiato di essere tagliato perché il team produttivo non lo riteneva appropriato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

