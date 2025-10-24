TikTok e Meta sotto accusa l’UE contesta violazioni gravi | Maxi multa fino al 6% del fatturato

Bruxelles mette nel mirino le big tech.  La Commissione Europea ha comunicato in via preliminare che  TikTok e Meta avrebbero violato gli obblighi di trasparenza imposti dal Digital Services Act (DSA), la normativa europea che regola le responsabilità delle grandi piattaforme online. Secondo l’esecutivo comunitario, entrambe le società  non avrebbero garantito ai ricercatori un accesso adeguato ai dati pubblici, limitando così la possibilità di effettuare studi indipendenti sul funzionamento degli algoritmi e sulla diffusione dei contenuti. Inoltre,  Meta – sia per Facebook che per Instagram – sarebbe venuta meno ai propri doveri verso gli utenti, non fornendo strumenti semplici per segnalare contenuti illegali o contestare decisioni di moderazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

