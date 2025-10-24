Ascoli, 24 ottobre 2025 – In vista dei derby di calcio tra Ascoli e Sambenedettese, la Questura di Ascoli ha intensificato le attività di controllo per prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini e dei tifosi. Nel corso di tali operazioni, la Squadra Mobile ha denunciato un uomo di 38 anni, residente in provincia, trovato in possesso di materiale esplodente, armi improprie e sostanze stupefacenti. Per questo motivo il questore Aldo Fusco ha immediatamente emesso nei suoi confronti un Daspo di cinque anni. L’indagine, condotta dagli agenti della Sezione Antidroga e Crimine Diffuso, è partita da informazioni che indicavano la presenza di materiale pericoloso riconducibile all’ambiente delle tifoserie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tifoso dell'Ascoli con petardi, mazza da baseball e cocaina: daspo di 5 anni