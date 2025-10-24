Tienimi presente la recensione | forse non è così importante essere bravi ma Palmiero lo è

Comingsoon.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentata alla Festa del Cinema di Roma l'opera prima di Alberto Palmiero, un esordio sincero e divertente. La recensione di Tienimi presente di Federico Gironi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

tienimi presente la recensione forse non 232 cos236 importante essere bravi ma palmiero lo 232

© Comingsoon.it - Tienimi presente, la recensione: forse non è così importante essere bravi, ma Palmiero lo è

Argomenti simili trattati di recente

tienimi presente recensione forseTienimi presente, la recensione: forse non è così importante essere bravi, ma Palmiero lo è - Presentata alla Festa del Cinema di Roma l'opera prima di Alberto Palmiero, un esordio sincero e divertente. Scrive comingsoon.it

tienimi presente recensione forseTienimi Presente, un film nel film che raccontata con tenerezza la realtà di moltissimi giovani - Una sorta di autobiografia che sembra guardare al primo Nanni Moretti, con una punta dell’ironia malinconia di Gianni Di Gregorio. Secondo mymovies.it

LA TRAMA DI TIENIMI PRESENTE - Tienimi Presente, il film diretto da Alberto Palmiero, racconta la storia di Alberto, un giovane regista disilluso, convinto che il cinema non abbia più nulla da offrirgli. Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Tienimi Presente Recensione Forse