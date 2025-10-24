Tienimi presente la recensione | forse non è così importante essere bravi ma Palmiero lo è

Presentata alla Festa del Cinema di Roma l'opera prima di Alberto Palmiero, un esordio sincero e divertente. La recensione di Tienimi presente di Federico Gironi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tienimi presente, la recensione: forse non è così importante essere bravi, ma Palmiero lo è

La prima clip di Tienimi presente, il film d'esordio di Alberto Palmiero che sarà presentato in anteprima nella sezione Freestyle alla XX Festa del Cinema di Roma, in concorso per il Premio Miglior Opera Prima. Alberto è un giovane regista disilluso convinto ch

@romacinemafest 20°ed,da oggi al 26 ottobre Presenti 13 film in corsa per il premio Miglior Opera prima,fra questi 3 opere italiane:'Breve storia d'amore' di Ludovica Rampoldi,'Elena del Ghetto'di Stefano Casertano e 'Tienimi presente' di Alberto Palmiero

Tienimi presente, la recensione: forse non è così importante essere bravi, ma Palmiero lo è - Presentata alla Festa del Cinema di Roma l'opera prima di Alberto Palmiero, un esordio sincero e divertente. Scrive comingsoon.it

Tienimi Presente, un film nel film che raccontata con tenerezza la realtà di moltissimi giovani - Una sorta di autobiografia che sembra guardare al primo Nanni Moretti, con una punta dell’ironia malinconia di Gianni Di Gregorio. Secondo mymovies.it

LA TRAMA DI TIENIMI PRESENTE - Tienimi Presente, il film diretto da Alberto Palmiero, racconta la storia di Alberto, un giovane regista disilluso, convinto che il cinema non abbia più nulla da offrirgli. Scrive comingsoon.it