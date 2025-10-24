La vendetta di un ex che non è neppure ex. Storie di un altro calcio, degli anni ’60, di un “ Piede di Dinamite ” venuto dal Perù. Già, è il 24 ottobre del 1965, esattamente 60 anni fa, e di fronte a San Siro ci sono il Cagliari di Gigi Riva e il Milan di Liedholm. In avanti i sardi schierano Riva e Nenè, con Gallardo a supporto: al 30esimo segna Rizzo, al 47esimo è proprio il peruviano a raddoppiare, facendo sognare i tifosi rossoblù. Gol dell’ex? Forse. Già perché erano stati proprio i rossoneri a portare in Italia “ El Jet ” o “Piede di Dinamite”, considerato uno dei più forti attaccanti del Sudamerica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Alberto Gallardo, “Piede di Dinamite”: l’eco delle sue cannonate risuona ancora, da Cagliari a Lima