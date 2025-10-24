Ti Pretendo il nuovo videoclip lounge di Silvia Mezzanotte
Oggi esce il videoclip di Ti Pretendo interpretata da Silvia Mezzanotte, nuovo tassello del progetto Giancarlo Bigazzi in Lounge targato GB Music. Un omaggio alla scrittura di Bigazzi e Raf che riporta in scena un classico con una veste attuale, elegante e avvolgente, nel solco tracciato dalle recenti riletture della serie. Il progetto e le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
