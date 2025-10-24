The Toxic Avenger | un rap mostruoso al centro della clip esclusiva
Un duello rap diventa una vera e propria rivendicazione ecologista nella clip esclusiva del reboot del cult splatter della Troma, nei cinema italiani dal 30 ottobre con Eagle Pictures. I fan della Troma possono finalmente gioire. Dopo anni di attesa il reboot del cult splatter a sfondo ecologico The Toxic Avenger sta per approdare nei cinema italiani. Una clip esclusiva che Movieplayer.it vi presenta quest'oggi ci fornisce un assaggio di ciò che vedremo sul grande schermo a partire dal 30 ottobre con Eagle Pictures. Scritto e diretto dall'attore e regista Macon Blair, il reboot interpreti la star de Il trono di spade Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood e Kevin Bacon. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
