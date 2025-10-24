The Rocky Horror Show | il leggendario musical di Richard O’Brien
Il leggendario e trasgressivo musical firmato Richard O’Brien torna a incendiare i palchi di tutto il mondo, e nel 2025 farà tappa anche al Teatro Duse con un tour internazionale che si preannuncia esplosivo. Diretto da Christopher Luscombe, The Rocky Horror Show è molto più di uno spettacolo: è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
*The Rocky Horror Picture Show – Anteo Palazzo del Cinema* + sorpresa esclusiva! (Scorri) Dal *27 al 29 ottobre* in *Anteo Palazzo del Cinema* torna il cult più folle di sempre: THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW! 50° ANNIVERSARIO NUOVO - facebook.com Vai su Facebook
L’autore del documentario sul musical: «Rocky Horror ha cambiato la vita delle persone» - X Vai su X
Rocky Horror Picture Show restaurato in 200 sale italiane - Il film cult The Rocky Horror Picture Show, a 50 anni dalla sua prima uscita, tornerà al cinema da lunedì 27 ottobre nella sua versione restaurata 4K grazie al progetto "Il Cinema Ritrovato. Lo riporta ansa.it
A 50 anni dal debutto torna in sala il “Rocky Horror Picture Show” - Al Modernissimo sarà visibile in anteprima “Strange Journey”, il docufilm che racconta la parabola ascendente del celebre cult ... Come scrive rainews.it
The Rocky Horror Picture Show, il cult movie torna al cinema: i dettagli - The Rocky Horror Picture Show unisce alieni travestiti e case infestate, sorretto da una colonna sonora kitsch- Lo riporta cinematographe.it