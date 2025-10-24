The Rocky Horror Picture Show | il film restaurato torna al cinema

The Rocky Horror Picture Show: il nuovo restauro in 4K al cinema dal 27 ottobre per festeggiare il 50° anniversario del film. La Cineteca di Bologna festeggia i 50 anni di un cultissimo e porta dal 27 ottobre nelle sale italiane il nuovo restauro 4K di The Rocky Horror Picture Show, grazie al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

