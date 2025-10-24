The Rocky Horror Picture Show | il film restaurato torna al cinema
The Rocky Horror Picture Show: il nuovo restauro in 4K al cinema dal 27 ottobre per festeggiare il 50° anniversario del film. La Cineteca di Bologna festeggia i 50 anni di un cultissimo e porta dal 27 ottobre nelle sale italiane il nuovo restauro 4K di The Rocky Horror Picture Show, grazie al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
*The Rocky Horror Picture Show – Anteo Palazzo del Cinema* + sorpresa esclusiva! (Scorri) Dal *27 al 29 ottobre* in *Anteo Palazzo del Cinema* torna il cult più folle di sempre: THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW! 50° ANNIVERSARIO NUOVO - facebook.com Vai su Facebook
L’autore del documentario sul musical: «Rocky Horror ha cambiato la vita delle persone» Vai su X
Rocky Horror Picture Show restaurato in 200 sale italiane - Il film cult The Rocky Horror Picture Show, a 50 anni dalla sua prima uscita, tornerà al cinema da lunedì 27 ottobre nella sua versione restaurata 4K grazie al progetto "Il Cinema Ritrovato. Riporta ansa.it
A 50 anni dal debutto torna in sala il “Rocky Horror Picture Show” - Al Modernissimo sarà visibile in anteprima “Strange Journey”, il docufilm che racconta la parabola ascendente del celebre cult ... rainews.it scrive
"The Rocky Horror Picture Show" - Torna al Cinema Filo nel cinquantesimo anniversario The Rocky Horror Picture Show (USA–UK, 1975) di Jim Sharman con Susan Sarandon, Tim Curry, Richard O’Brien. cremonaoggi.it scrive