’The navigator’ di Keaton suonato da Furlati

Nuovo appuntamento nei comuni della Bassa Ravennate con la rassegna Acqua - il progetto di Ater Fondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Oggi alle 21 la chiesa del Pio suffragio di Cotignola diventa lo scenario suggestivo del cine-concerto The Navigator, la sonorizzazione dal vivo del film di Buster Keaton e Donald Crisp del 1924, un grande classico del cinema muto nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. The Navigator è una commedia surreale che ha per protagonisti Buster Keaton e Kathryn McGuire, coinvolti in una storia rocambolesca in cui si ritrovano a essere gli unici passeggeri a bordo di una nave, costretti ad affrontare mille pericoli, incluso l’abbordaggio di una tribù di cannibali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

