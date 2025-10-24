Mastercard compie un passo deciso verso il futuro delle esperienze premium, con il debutto di The Mastercard Collection, un ecosistema di esperienze tailor-made e riservato ai titolari World, World Elite e alla nuova World Legend Mastercard. La proposta si sviluppa in un portfolio che abbraccia cultura, sport, cucina e intrattenimento, offrendo occasioni uniche di connessione e scoperta, tra accessi riservati, contenuti speciali e servizi pensati per chi ricerca il massimo valore e la massima personalizzazione. Il mercato delle esperienze. Tre titolari di carta su quattro dichiarano di sentirsi al meglio quando dedicano tempo alle proprie passioni e quasi due terzi desiderano gestire il proprio tempo con più consapevolezza, privilegiando attività che contano davvero. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - The Mastercard Collection debutta con Lady Gaga e The Mayhem Ball