The Elixir la spiegazione del finale | il virus zombie è stato contenuto?
The Elixir (Abadi Nan Jaya) di Netflix è un film horror indonesiano sugli zombie che racconta di un’epidemia di zombie in un pittoresco villaggio di campagna. La narrazione segue le vicissitudini di una famiglia che si trova in pericolo. Quando Dimin, il capo della Wani Waras Herbal Company, decide di rischiare con un nuovo prodotto a base di erbe chiamato “Abadi Nan Jaya”, si verificano risultati inaspettati che danno inizio all’epidemia di zombie nella zona rurale. La sua seconda moglie, Karina, e sua figlia, Kenes, sembrano avere difficoltà emotive. 🔗 Leggi su Cinefilos.it