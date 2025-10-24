The Boys 5 nuove anticipazioni sul finale | Non sarà solo la fine della storia tra Butcher e Patriota

Secondo il creatore della serie Prime Video, l'ultima stagione non concluderà solo la storyline principale tra Butcher e Patriota ma anche le altre presentate, con i personaggi che potrebbero tornare negli spin-off La quinta stagione di The Boys sarà l'ultima della serie, anche se il franchise continuerà ad espandersi con Vought Rising e The Boys: Mexico (la prima è già in produzione, mentre la seconda è ancora in fase di sviluppo). Come sappiamo, poi, Gen V non è stata ancora confermata per una terza stagione, mentre la serie animata Diabolical è stata cancellata. La serie principale si è già discostata in molti modi dai fumetti originali, il che significa che non sappiamo esattamente come si concluderà questa storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Boys 5, nuove anticipazioni sul finale: "Non sarà solo la fine della storia tra Butcher e Patriota"

