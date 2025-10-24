In casa Juventus si gioca una partita che va oltre il rettangolo verde di gioco. Mentre l'Undici di Tudor attraversa una crisi di risultati, il club bianconero è reduce da un esercizio in rosso per oltre 58 milioni e deve fare i conti con la presenza sempre più ingombrante di Tether, colosso delle stablecoin che ha rastrellato l'11,5% del capitale e non nasconde l'ambizione di ritagliarsi un ruolo crescente nella gestione della Vecchia Signora. Forte di 5,7 miliardi di dollari di profitti nella prima metà dell'anno, la creatura guidata da Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino ha presentato la lista dei suoi due candidati per il cda in vista dell'assemblea del prossimo 7 novembre e allo stesso tempo è pronta a partecipare alla ricapitalizzazione bianconera da massimi 110 milioni di euro, di cui 30 milioni già versati dal socio Exor, che si è già impegnato a garantire la copertura integrale dell'aumento, che dovrebbe essere realizzato entro i primi tre mesi del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Tether vuole salire sul carro Juventus, porta in faccia da Elkann