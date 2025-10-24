Tether, previsto utile da 15 miliardi di dollari. Ardoino: «Non esiste un’altra azienda come noi». Profitti record per il secondo azionista della Juve. Tether si avvia a chiudere un altro anno record, stimando profitti vicini ai 15 miliardi di dollari per il 2025. Questa crescita vertiginosa dell’emittente di stablecoin, ancora a conduzione privata, sta continuando ad attrarre l’interesse di importanti investitori pronti a sostenere l’azienda. A riportare l’indiscrezione è Bloomberg. L’azienda, che ha sede a El Salvador ed emette USDT, la stablecoin più grande del mondo, ha scosso i mercati finanziari il mese scorso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tether, previsto utile da 15 miliardi di dollari. Ardoino: «Non esiste un’altra azienda come noi». Profitti record per l’azionista Juve