Tether previsto utile da 15 miliardi di dollari Ardoino | Non esiste un’altra azienda come noi Profitti record per l’azionista Juve
Tether, previsto utile da 15 miliardi di dollari. Ardoino: «Non esiste un’altra azienda come noi». Profitti record per il secondo azionista della Juve. Tether si avvia a chiudere un altro anno record, stimando profitti vicini ai 15 miliardi di dollari per il 2025. Questa crescita vertiginosa dell’emittente di stablecoin, ancora a conduzione privata, sta continuando ad attrarre l’interesse di importanti investitori pronti a sostenere l’azienda. A riportare l’indiscrezione è Bloomberg. L’azienda, che ha sede a El Salvador ed emette USDT, la stablecoin più grande del mondo, ha scosso i mercati finanziari il mese scorso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Nel prossimo CDA della @juventusfc entrerà un rappresentante di Tether Investment. La lista comprende Francesco Garino e Zachary Lyons. Uno dei due, presumibilmente Garino, sarà inserito nel CDA come previsto dal TUF. Salvo Cozzolino - facebook.com Vai su Facebook
Nel prossimo CDA della @juventusfc entrerà un rappresentante di Tether Investment. La lista comprende Francesco Garino e Zachary Lyons. Uno dei due, presumibilmente Garino, sarà inserito nel CDA come previsto dal TUF. - X Vai su X
Tether, utile netto record (2,85 miliardi di dollari) per la stablecoin a guida italiana - Lo ha registrato Tether, la più grande stablecoin del mondo con una capitalizzazione di 96 miliardi di dollari, nel quarto trimestre 2023. milanofinanza.it scrive
Tether, utile netto di 4,9 miliardi di dollari. L’esposizione ai titoli di Stato Usa supera i 127 miliardi - Tether, la società che emette Usdt, la stablecoin più usata al mondo con circa 500 milioni di utenti, si conferma uno dei più grossi detentori di titoli Stato Usa su scala globale: l'esposizione ... Da milanofinanza.it
La criptovaluta Tether lancia la sua Ai, sfida alle big tech - Tether lancia Qvac, la sua piattaforma di sviluppo di Intelligenza artificiale 'decentralizzata', modulare e adattabile a ogni hardware "che promette di rivoluzionare il panorama dell'Ai su scala ... Come scrive ansa.it