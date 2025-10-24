Tether Juve scontro in vista del prossimo CdA | turbolenze in particolare sull’aumento di capitale Che cosa sta succedendo

Tether Juve, il socio forte chiede modifiche sulle regole dell’aumento da 110 milioni: battaglia il 7 novembre, si preannuncia un’assemblea infuocata. Una vigilia carica di tensione, un’assemblea che si preannuncia tutt’altro che formale. A due settimane dall’appuntamento chiave del 7 novembre, quando verrà nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in casa Juventus si respira aria di turbolenza societaria. L’oggetto del contendere, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è uno dei punti cruciali all’ordine del giorno: le regole per l’aumento di capitale da 110 milioni di euro. Uno scontro che vede contrapposti il CdA a guida Exor e il nuovo, ambizioso socio di minoranza, Tether. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tether Juve, scontro in vista del prossimo CdA: turbolenze in particolare sull’aumento di capitale. Che cosa sta succedendo

