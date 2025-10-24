Testa contro coda Saggezza Gilardino | Perché nel calcio tutto è possibile

Sport.quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Per scendere in campo a San Siro dovremmo avere felicità sportiva e orgoglio. Dobbiamo essere consapevoli del fatto di giocare contro i primi della classe, in quello stadio, da neopromossa". Così Alberto Gilardino ha presentato la sfida del "Meazza" alla vigilia della partita. L’allenatore non ha parlato in conferenza stampa a causa di problematiche logistiche, ma ha rilasciato delle dichiarazioni nei canali ufficiali del club. Nessun commento sulla decisione del ministro Piantedosi del divieto delle trasferte. Tutto, lato squadra, si concentra sul campo: "Siamo coscienti delle insidie della partita, della forza del Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

testa contro coda saggezza gilardino perch233 nel calcio tutto 232 possibile

© Sport.quotidiano.net - Testa contro coda. Saggezza Gilardino: "Perché nel calcio tutto è possibile"

News recenti che potrebbero piacerti

testa contro coda saggezzaTesta contro coda. Saggezza Gilardino: "Perché nel calcio tutto è possibile" - Il tecnico nerazzurro presenta il match contro la capolista "Dobbiamo essere felici di giocarla e, al tempo stesso, consapevoli". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Testa Contro Coda Saggezza