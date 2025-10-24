Testa contro coda Saggezza Gilardino | Perché nel calcio tutto è possibile

"Per scendere in campo a San Siro dovremmo avere felicità sportiva e orgoglio. Dobbiamo essere consapevoli del fatto di giocare contro i primi della classe, in quello stadio, da neopromossa". Così Alberto Gilardino ha presentato la sfida del "Meazza" alla vigilia della partita. L’allenatore non ha parlato in conferenza stampa a causa di problematiche logistiche, ma ha rilasciato delle dichiarazioni nei canali ufficiali del club. Nessun commento sulla decisione del ministro Piantedosi del divieto delle trasferte. Tutto, lato squadra, si concentra sul campo: "Siamo coscienti delle insidie della partita, della forza del Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Testa contro coda. Saggezza Gilardino: "Perché nel calcio tutto è possibile"

