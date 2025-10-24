Testa al Sassuolo la Roma vuole reagire | domani alle 13 | 45 parla Gasperini

Momento sicuramente delicato per la Roma, da gestire senza allarmismi o affanni ma con il giusto grado di serietà. Due sconfitte di fila consecutive, entrambe all’ Olimpico come anche quelle con Torino e Lille, che non possono far piacere, soprattutto quella contro un Viktoria Plzen modesto ed affrontato con distrazione e poca cattiveria. Per i ragazzi di Gasperini la possibilità di reagire subito contro il Sassuolo, prossimo avversario al Mapei Stadium domenica alle 15:00, una squadra in salute, reduce da 7 punti conquistati nelle ultime tre di campionato e desideroso di trovare altri risultati positivi utili all’obiettivo salvezza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Testa al Sassuolo, la Roma vuole reagire: domani alle 13:45 parla Gasperini

