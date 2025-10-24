Terribile lutto in tv l’attrice morta a 23 anni | le cause e il dolore degli amici

La notizia della morte di una giovane attrice statunitense ha scosso l’intero mondo dello spettacolo americano. Aveva soltanto 23 anni e, nonostante l’età, aveva già mosso i primi passi in una produzione televisiva importante, entrando nel cast di una nuova serie del network ABC. La sua carriera stava iniziando a prendere forma, un sogno coltivato fin da bambina che sembrava finalmente concretizzarsi. Poi, all’improvviso, la tragedia. >> “Hanno accoltellato don Nunzio”. Choc in chiesa, prete aggredito all’improvviso: polizia sul posto Il suo debutto era avvenuto a inizio mese nel primo episodio di “9-1-1: Nashville”, spin-off ambientato nel cuore del Tennessee, che racconta le vite e le emergenze quotidiane di vigili del fuoco e soccorritori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it