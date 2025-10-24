Terremoto sisma ad Avellino | scossa di magnitudo tra 3.6
Scossa breve ma intensa avvertita in tutta l'Irpinia. Sisma ha avuto origine a una profondità di 16 chilometri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
