Terremoto sisma ad Avellino | scossa di magnitudo di 3.6
Scossa breve ma intensa avvertita in tutta l'Irpinia. Sisma ha avuto origine a una profondità di 16 chilometri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Pochi giorni fa un terremoto ha colpito il Paese. Cheryl è medico a Cebu, non lontano da Bogo, epicentro del sisma. Nel suo ospedale sono stati portati i feriti e lei, con la sua famiglia e altri amici, hanno iniziato a occuparsi anche dei loro parenti. Il suo raccont - facebook.com Vai su Facebook
#TerremotoinIndonesia, sisma di magnitudo 6.5 a Papua - X Vai su X
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli» - Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. Si legge su ilmessaggero.it
Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita a Napoli, Salerno e Benevento: epicentro Grottolella - Forte scossa di terremoto oggi venerdì 24 ottobre nella provincia di Avellino, avvertita anche a Benevento, Napoli e Salerno. Segnala ilmattino.it
Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.6 in Campania: epicentro vicino Avellino, avvertito anche a Napoli - 6 si è verificata alle ore 14:40:58 del 24 ottobre 2025 in Campania, con epicentro localizzato nei pressi di Grottolella (AV), a soli 6 km da Avellino. Da inmeteo.net