Terremoto sisma ad Avellino | scossa di magnitudo di 3.6

Tgcom24.mediaset.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scossa breve ma intensa avvertita in tutta l'Irpinia. Sisma ha avuto origine a una profondità di 16 chilometri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

