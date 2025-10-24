Terremoto sisma ad Avellino | scossa di magnitudo 3.6

Tgcom24.mediaset.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scossa breve ma intensa avvertita in tutta l'Irpinia. Sisma ha avuto origine a una profondità di 16 chilometri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

terremoto sisma ad avellino scossa di magnitudo 36

© Tgcom24.mediaset.it - Terremoto, sisma ad Avellino: scossa di magnitudo 3.6

News recenti che potrebbero piacerti

terremoto sisma avellino scossaTerremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli» - Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. ilmessaggero.it scrive

terremoto sisma avellino scossaTerremoto, sisma ad Avellino: scossa di magnitudo tra 3.4 e 3.9 - Terremoto ad Avellino: scossa avvertita alle 14. Lo riporta msn.com

terremoto sisma avellino scossaTerremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Napoli - Il sisma è stato registrato nella provincia avellinese attorno alle 14:40 di oggi. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Sisma Avellino Scossa