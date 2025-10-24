Terremoto sisma ad Avellino | scossa di magnitudo 3.6
Scossa breve ma intensa avvertita in tutta l'Irpinia. Sisma ha avuto origine a una profondità di 16 chilometri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pochi giorni fa un terremoto ha colpito il Paese. Cheryl è medico a Cebu, non lontano da Bogo, epicentro del sisma. Nel suo ospedale sono stati portati i feriti e lei, con la sua famiglia e altri amici, hanno iniziato a occuparsi anche dei loro parenti. Il suo raccont - facebook.com Vai su Facebook
#TerremotoinIndonesia, sisma di magnitudo 6.5 a Papua - X Vai su X
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli» - Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. ilmessaggero.it scrive
Terremoto, sisma ad Avellino: scossa di magnitudo tra 3.4 e 3.9 - Terremoto ad Avellino: scossa avvertita alle 14. Lo riporta msn.com
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Napoli - Il sisma è stato registrato nella provincia avellinese attorno alle 14:40 di oggi. Segnala tg24.sky.it